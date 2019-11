San Mauro Torinese, Delfina Bundone morta in incidente stradale

TORINO – L’auto su cui viaggiava si è schiantata violentemente contro un muro e per una donna non c’è stato nulla da fare. La vittima è Delfina Bundone, 69 anni e residente a Castiglione Torinese. La Bundone era alla guida di una Fiat Panda e l’incidente è avvenuto la mattina di venerdì 22 novembre a San Mauro Torinese, in provincia di Torino.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo via Casale quando ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare, forse per via di un malore, e si è schiantata contro il muro di un’abitazione.

Subito sono scattati i soccorsi in via Casalegno 104, ma per la Bundone non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo per le ferite riportate. I carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. (Fonte La Stampa)