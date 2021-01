E’ morto Costantino Ciavarella, il sindaco di San Nicandro Garganico, paese in provincia di Foggia. Era ricoverato all’ospedale Masselli Mascia di San Severo dallo scorso 26 dicembre dopo aver contratto il Covid.

Ciavarella aveva 65 anni ed era un medico. Era stato eletto nel centrodestra alle scorse elezioni comunali del 2018. A quanto si è saputo, avrebbe contratto il Covid durante una visita ad un paziente risultato poi positivo. Qualche giorno fa sembrava che le sue condizioni fossero in miglioramento, poi invece c’è stato un brusco peggioramento.

Comunità del Gargano sconvolta per la morte di Costantino Ciavarella

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo dai sindaci delle vicine città del Gargano. “Una brava persona, una grande persona, una buona persona ci ha lasciati, stava guidando il suo paese in questo momento così difficile. Costantino lottava su due fronti, il suo lavoro da medico e il suo impegno politico”, scrive il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo. “Abbiamo condiviso insieme un percorso politico e tanti momenti. Ti ricorderò sempre”.

“A nome della città di Vieste esprimo vicinanza alla comunità di San Nicandro Garganico e alla sua famiglia per la grave perdita del Sindaco Costantino Ciavarella. Il virus ha portato via una persona per bene, un collega stimato da tutti i sindaci del Gargano” scrive il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.

“La nostra consolazione – scrive Patrizia Lusi dell’Asp Zaccagnino di San Nicandro – è che le persone per bene hanno un posto privilegiato nella schiera degli angeli. A noi resta il piacere e l’onore di averlo conosciuto e di aver collaborato nell’interesse esclusivo della popolazione. Riposi in pace. Vicinanza e condoglianze vivissime alla famiglia”.

Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia: “Circa un anno fa, nel giorno in cui arrivavano notizie di un contagiato pugliese da COVID-19, avevo l’onore di completare un lavoro svolto insieme a Costantino Ciavarella e alla comunità di San Nicandro Garganico da lui guidata, per la valorizzazione del castello normanno-aragonese. Stanotte la pandemia si è portata via una brava persona. Sono vicino alla famiglia e a tutti i sannicandresi”. (fonte ANSA, Foggia Today)