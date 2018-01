SALERNO – Angelo Cinolo, 18enne di Eboli, è stato investito e ucciso da un treno in località San Nicola Varco, nel salernitano. Secondo una prima ricostruzione riportata da Salerno Notizie, il giovane è stato travolto dal treno Intercity 555 diretto a Reggio Calabria.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri di Santa Cecilia, che ora indagano per fare chiarezza su quanto accaduto. L’incidente, avvenuto intorno alle 18 di martedì 9 gennaio, ha bloccato il transito ferroviario in entrambe le direzioni per oltre due ore.