San Paolo di Civitate (Foggia), perde il controllo della Vespa e finisce contro un camion: morto 16enne

Perde il controllo della sua vespa e finisce contro un camion. Un ragazzo di 16 anni è morto nella mattinata di oggi, giovedì 18 novembre, dopo un incidente stradale avvenuto a San Paolo di Civitate, Foggia, lungo la strada provinciale 30.

La prima ricostruzione

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il contro della Vespa ed è finito contro un camion. Ancora non è chiaro perché il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo. Il 16enne è poi finito contro un camion che proveniva dal senso opposto di marcia. L’impatto, raccontano i giornali locali, è stato molto violento.

Inutili i soccorsi

Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il 16enne è morto sul colpo.

Racconta Foggia Today:

“Il ragazzo era in sella alla propria Vespa quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un camion che sopraggiungeva nell’altro senso di marcia. L’impatto è stato devastante: nulla da fare per il minore che è morto sul colpo. Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull’accaduto sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima”.