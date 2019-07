San Paolo di Civitate: dimentica le chiavi di casa, tenta di entrare dal balcone ma cade e muore

ROMA – Dimentica le chiavi in casa, tenta di entrare dal balcone ma cade e muore. Tutto è avvenuto domenica 7 luglio a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, in un palazzo in via Borsellino.

La vittima, Teresa Pappadopola, aveva 40 anni.

La 40enne, dimenticate le chiavi in casa, ha provato ad entrare dal balcone ma, perso l’equilibrio, è precipitata per dieci metri. Tutto è avvenuto davanti agli occhi della figlia. La 40enne, soccorsa e trasportata in ospedale, è poi morta poco dopo il ricovero.

Fonte: Foggia Today, La Gazzetta del Mezzogiorno.