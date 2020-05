San Pietro e le altre basiliche riaprono, sanificazione e termoscanner

ROMA – In previsione del 18 maggio, con la riapertura delle chiese, nella Basilica di S. Pietro in Vaticano hanno dato il via alla sanificazione.

Nelle immagini pubblicate dal Daily Mail, si vedono le operazioni di pulizia degli spazi interni eseguite da uomini con tute protettive e mascherine, sono state sanificate tutte le statue della basilica.

San Pietro accoglierà i fedeli per le messe ma per frenare la diffusione del virus, a ogni persona prima che acceda all’interno sarà misurata la temperatura.

I controlli della temperatura avverranno la domenica e nei giorni festivi quando è previsto un maggior numero di fedeli.

Le misure saranno applicate alle quattro basiliche romane del Vaticano, San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore.

I regolamenti sono ancora più severi di quelli adottati dai vescovi italiani per le parrocchie ordinarie.

Vietano a chiunque abbia la febbre o che sia stato in contatto con un paziente COVID-19 di partecipare alla Messa.

Le messe pubbliche sono state vietate come parte delle misure restrittive iniziali del lockdown, il 10 marzo scorso, una decisione che ha causato non poche polemiche da parte dei cattolici e dei vescovi.

La maggior parte delle chiese durante l’emergenza sono rimaste aperte ma solo per pregare in modo individuale. (Fonte: Daily Mail)