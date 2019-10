San Pietro, cadono frammenti del soffitto durante la messa di Papa Francesco

ROMA – Piccoli frammenti si sono staccati dal soffitto della basilica di San Pietro durante la messa di Papa Francesco per l’ordinazione di quattro nuovi vescovi e sono caduti nell’ala alla sinistra dell’altare. La zona interessata è stata evacuata per motivi si sicurezza ma non ci sono stati danni a cose o persone.

Fonti vaticane assicurano che non ci sono state conseguenze di nessun genere perché “si è trattato di frammenti piccolissimi”. La caduta di alcuni frammenti di intonaco marginale dalla volta del transetto destro della basilica di San Pietro “non ha provocato alcun ferito e non c’è stato bisogno di alcun intervento medico”, riferiscono dal Vaticano, precisando che “il settore è stato sgombrato solo in via precauzionale”.

Non è la prima volta che un crollo colpisce la Basilica di San Pietro. Qualche anno fa, infatti, erano caduti dei calcinacci a pochissimi metri dal tabernacolo che accoglie la pregiatissima Pietà vaticana di Michelangelo Buonarroti. Al tempo, la chiesa era gremita di turisti e fedeli. A cedere, in quella circostanza, era stato un angolo del rivestimento in pietra di un antico pilastro.

Fonte: AGI