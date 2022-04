San Pietro in Gu, trova il padre morto sul letto: Franco Pedon aveva 59 anni, era da poco andato in pensione (Foto archivio Ansa)

A trovarlo steso sul letto, ormai privo di vita, è stato il figlio: Franco Pedon, ex operaio di 59 anni, se ne è andato in silenzio così, forse colto da un malore improvviso nella notte. Il dramma a San Pietro in Gu, provincia di Padova.

A dare l’allarme sono stati i condomini della palazzina di fronte, in via Verdi. L’uomo era solito andare a gettare l’immondizia ogni giorno, ma non avendolo visto uscire di casa si sono preoccupati e hanno avvisato il figlio, di 30 anni, che abita a pochi km di distanza.

Franco Pedon trovato morto in casa, il figlio avvisato dai vicini

Nella prima serata di mercoledì 20 aprile, il giovane si è precipitato a casa del padre per controllare, ha aperto la porta di casa con le sue chiavi di scorta e fatto la tragica scoperta.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del Suem 118, che non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso.

Franco Pedon, vedovo, era da poco in pensione

Franco Pedon, secondo quanto riporta Il Gazzettino, viveva solo da circa due anni, da quando aveva perso la moglie Domenica Stigliani a causa di una malattia. Da pochissimo era andato in pensione.

Non è stato ancora stabilita l’eventualità di un esame autoptico per accertare l’esatta causa del decesso.