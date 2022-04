Non ce l’ha fatta Ilaria Callegari, la giovane donna di 33 anni incinta all’ottavo mese colta da un malore in un bar di San Pietro Viminario, in provincia di Padova.

Domenica scorsa, 24 aprile, si era sentita male mentre era nel locale del paese del padovano in cui viveva con il marito e la figlia.

E ieri, martedì 26 aprile, è morta, dopo aver dato alla luce la sua seconda bimba con parto cesareo. Il marito, carabiniere in missione all’estero, ha subito fatto in modo di rientrare a Padova.

Padova, donna incinta all’ottavo mese ha un malore al bar e muore. Salva la figlia

Il dramma era avvenuto domenica mattina intorno alle 10:30 in un bar del paese di San Pietro Viminario. Ilaria era appena entrata quando si è sentita male e si è accasciata a terra, perdendo i sensi.

Subito dal bar è partita la telefonata al 118. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica partite dal pronto soccorso di Schiavonia. Nel frattempo da Padova si è alzato in cielo l’elisoccorso.

Padova, donna incinta muore per un malore al bar: ha avuto due infarti

I sanitari accorsi sul posto hanno praticato le manovre di rianimazione. I medici hanno riscontrato due distinti arresti cardiocircolatori mentre trasportavano la donna in volo all’ospedale di Padova.

Il cuore aveva ripreso a battere ma poi si è fermato di nuovo e ci è voluto un altro disperato massaggio cardiaco per farlo ripartire.

Nonostante il ricovero, la donna è morta ieri, martedì 26 aprile. La sua bimba sta bene ed è sotto osservazione.