San Pietro Viminario, schianto tra due auto e una bici: un morto

ROMA – Un 47enne è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 28 maggio.

Incidente avvenuto a San Pietro Viminario (siamo in provincia di Padova).

Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’incidente.

L’uomo, secondo quella che possiamo considerare una prima ricostruzione, con la sua Alfa Romeo ha primo impattato con una bici, poi con un’altra vettura proveniente dal senso opposto di marcia.

Racconta il Gazzettino:

Un’Alfa Romeo Giulia condotta da A.S. classe 1973 da Pernumia, proveniente dal centro di S. Pietro V. in direzione Tribano, per cause in corso di accertamento ha impattato prima con bicicletta proveniente dall’opposto senso marcia condotta da un ragazzo di 18 anni (classe 2002) che finiva fuori dalla sede stradale, quindi con un’altra Alfa Romeo Giulietta condotta da M.M. classe 96 da Pernumia, anch’esso proveniente da senso opposto di marcia.

Il 47enne è morto sul colpo mentre gli altri due, l’uomo alla guida della bici e quello alla guida dell’altra macchina, trasportati in ospedale, non sono in pericolo di morte.

Ancora non sono chiare le cause che hanno scatenato il primo impatto, quello tra macchina e bicicletta.

Ora non resta che aspettare i prossimi giorni per capire al meglio la dinamica dell’incidente. (Fonti: Il Gazzettino, Padova Oggi, FanPage).