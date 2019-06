SAN ROMANO (FORLI’-CESENA – Stava camminando insieme alla sua ragazza lungo il ciglio della strada in via Pietro Nenni a San Romano di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), in direzione Piavola, quando un’auto guidata da un anziano della zona, nel compiere un sorpasso, si è allargata e lo ha investito. Andrea Fiorellini, ragioniere di 27 anni, è morto sul colpo. Illesa la fidanzata. E’ accaduto alle 11 di mercoledì mattina, 5 giugno.

Fiorellini lavorava in una ditta della zona e abitava a Linaro di Mercato Saraceno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borello. (Fonte: Ansa)