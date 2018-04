FOGGIA – Sono due i feriti nell’esplosione verificatasi la mattina di oggi, sabato 28 aprile, in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo di Foggia. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area: dopo l’esplosione è infatti scoppiato un incendio. I due feriti sono due dipendenti.

Immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale Masselli Mascia, uno ha riportato ferite meno profonde. Per l’altro, invece, i medici hanno disposto l’immediato trasferimento al reparto grandi ustionati di Brindisi. Le sue condizioni sono infatti particolarmente preoccupanti.

L’incidente è avvenuto in contrada Casone ed ha distrutto l’azienda dei fratelli Del Vicario. In una nota, l’Amministrazione comunale ha dichiarato:”Nelle primissime ore di questa mattina un forte boato ha scosso l’intera zona urbana ed extraurbana della città di San Severo: in contrada Casone un’esplosione di enormi proporzioni ha letteralmente distrutto l’azienda pirotecnica dei F.lli Del Vicario, assai nota per la qualità dei suoi prodotti pirici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi delle Forze dell’Ordine e del 118″.

“Siamo vicini – dichiara il sindaco, l’avvocato Francesco Miglio – ai titolari dell’azienda, agli operai, alle loro famiglie in questo momento bruttissimo e assai triste: l’esplosione è stata fortissima e avvertita da tutti in città. In questo momento ci preme portare i sensi di grande solidarietà di tutta l’Amministrazione Comunale di San Severo: siamo profondamente turbati per quanto accaduto, esprimiamo sconcerto ed allo stesso tempo per l’accaduto che speriamo non si tramuti in tragedia”.