A San Severo in provincia di Foggia vanno in fumo 100 ettari di grano di qualità pregiata. Il drammatico incendio è avvenuto sui terreni dell’Asp Zaccanigno nella giornata di ieri, domenica 13 giugno. Per domare le fiamme i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare molte ore. Una persona che lavora nella Asp Zaccanigno ha riportato bruciature sul viso e sulle mani. Nel rogo è andato distrutto anche un trattore.

San Severo, il fumo investe l’autostrada Adriatica: tamponamento provoca due feriti

In comtemporanea, sull’autostrada A14 Bologna–Taranto Adriatica è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. Il fumo conseguenza dell’incendio sul campo della Asp Zaccanigno che si trova adiacente all’autostrada ha provocato un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante al km 531 che ha causato il ferimento di due persone.

Sul luogo sono arrivati i Vigili del Fuoco, i soccorsi, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Cento ettari di grano in fumo. Incendio doloso?

L’incendio è partito da un campo vicino e non si sa se sia doloso o no. La presidente dell’Asp Patrizia Lusi, a Foggia Today ha raccontato: “Qualità pregiata per un seme francese nuovo bei cui confronti nutrivano molte aspettative. Siamo mortificati e tristi come se ci avessero bruciato la casa”.

“Penso a chi vive di agricoltura, di grano. A chi si è impegnato tutto l’anno per questo momento e adesso non si trova più niente. Se è stato doloso (pare sia partito da una campo accanto al nostro non di nostra proprietà) siete delinquenti e incoscienti. Il vento era fortissimo e caldo (circa 34 gradi) e anche i pompieri non si ricordavano un incendio di queste dimensioni da decenni (…). Ci riprenderemo anche questa volta. Grazie a tutti per i messaggi i dispiacere e affetto”. Tanta la solidarietà anche dalla politica: le indagini sono partite ora bisognerà stabilire eventuali responsabilità penali.

La foto del campo dopo l’incendio: “La vita vince sempre”

La stessa Patrizia Lusi, la mattina di oggi ha pubblicato una foto su Facebook (visibile all’interno dell’articolo) accompagnata da questo post: “Questa è la foto più significativa. Dopo aver domato l’incendio, accanto ai terreni bruciati le spighe che hanno resistito e brillano come l’oro. Inutile a dirsi, la vita vince sempre. Un segnale di speranza e rinascita, perché gli uomini possono fare a meno di tutto, tranne che della speranza. Buon lunedì e oggi è un altro giorno”.