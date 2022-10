Anche poliziotti sotto copertura che si sono finti acquirenti di droga hanno operato e consentito di compiere l’operazione che all’alba di oggi, lunedì 10 ottobre, ha portato all’arresto di 44 persone a San Severo in provincia di Foggia tra cui anche quattro donne. L’indagine, che ha interessato alcune piazze di spaccio tra i quartieri Texas e San Bernardino, è durata dieci mesi.

San Severo, poliziotti si fingono acquirenti: arrestate per spaccio 44 persone

Durante il blitz sono stati sequestrati circa 20mila euro. Le cessioni di sostanza stupefacente, prevalentemente cocaina, hashish e marijuana, avvenivamo in alcune case, in manufatti abusivi e spesso anche in presenza di minori. In un caso gli agenti hanno trovato una sorta di circolo dove gli acquirenti potevano non solo acquistare la droga ma consumarla direttamente sul posto. Secondo alcune stime, gli inquirenti hanno calcolato un giro d’affari mensile stimato intorno ai 70mila euro.

