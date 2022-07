Non aveva accettato la fine della relazione e, dopo un litigio, le ha lanciato addosso del liquido del radiatore dell’auto. E’ accaduto a San Severo, in provincia di Foggia, dove la vittima, una donna di 50 anni, si è fatta medicare nel vicino ospedale e subito dopo è andata dalla polizia per sporgere denuncia.

Aggressione con il liquido del radiatore, fermato 78enne a San Severo

All’inizio si trattava di rapporti di buon vicinato. Lei, rimasta vedova da qualche anno, aveva inizialmente accettato il sostegno morale di lui, 78 anni, fino a quando non si era sentita pressata. Lui non aveva accettato la sua decisione di lasciarsi. Ed è per questo che l’ha raggiunta sotto casa e le ha lanciato in faccia il liquido acido del radiatore, fortunatamente prendendola solo di striscio. L’uomo è stato arrestato per stalking e lesioni.

Perseguitava la ex dopo la fine della relazione

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, l’uomo da tempo cercava di riallacciare la relazione con la donna, una 50enne, ma lei lo teneva a distanza fino a che dopo l’ennesima richiesta di poterle parlare, e l’ennesimo rifiuto, l’ha aspettata sotto casa e le ha lanciato in faccia l’acido che le ha procurato lesioni lievi giudicate guaribili in poco meno di una settimana.

La donna, dalla denuncia presentata, nei mesi precedenti all’aggressione, dopo che lei aveva deciso di allontanarlo, ha spiegato di come l’uomo aveva cominciato perseguitarla, pedinandola quando usciva di casa, contattandola ripetutamente al telefono e cercando continuamente di incontrarla e di parlarle.