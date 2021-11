San Vito al Tagliamento, incidente sulla provinciale: carambola fra tre auto, morta una donna

Incidente mortale nella serata di ieri, 15 novembre, a San Vito al Tagliamento (Pordenone), lungo l’ex provinciale 21, verso Rivatte. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di San Vito, si sono scontrate tre auto. Non ce l’ha fatta una donna di 39 anni, rimasta incastrata nell’abitacolo della sua Peugeot 308 in seguito al violento impatto frontale con un’altra vettura.

Incidente San Vito al Tagliamento, morta una donna

Sul posto sono giunte poco dopo due squadre di Vigili del Fuoco. Hanno provato ha liberare la donna dalle lamiere con l’utilizzo delle pinze oleodinamiche e poi l’hanno affidata alle cure dei sanitari, giunti sul posto con ambulanza e auto medica. La corsa in ospedale però non è servita a nulla: la 39enne si è spenta poco dopo essere stata accolta al pronto soccorso a causa delle gravissime ferite riportante.

Ferite anche altre due persone

Ferito in modo serio, ma non in pericolo di vita, l’uomo al volante dell’altra auto. Nel violento urto è stata coinvolta anche una terza macchina, una Polo, che sopraggiungeva. Per il conducente di quest’ultima conseguenze non gravi. La circolazione nel tratto dell’ex provinciale è stata interrotta per qualche ora, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.