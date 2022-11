San Vito al Tagliamento, si scontra con un’auto, cade a terra e muore

Si scontra con un’auto, cade a terra e muore. Un motociclista è morto a seguito di un incidente stradale verificatosi intorno alle 16.30 di martedì, 8 novembre, a Savorgnano di San Vito al Tagliamento via Santa Petronilla.

Le prime notizie

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati due mezzi: una Fiat Panda e un ciclomotore in sella al quale viaggiava l’uomo che poi ha perso la vita. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e il personale che sta procedendo ai rilievi.