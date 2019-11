ROMA – È stata ritrovata e sta bene la sedicenne scomparsa da San Vito dei Normanni, in Puglia. A dare la bella notizia in diretta è stata la conduttrice di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli ad inizio puntata. La ragazza, ha spiegato, era a Rimini.

Di lei si erano perse le tracce nella giornata di martedì 26 novembre, quando è stata vista per l’ultima volta a Ostuni, dinanzi al liceo classico Calamo che frequenta. La giovane era uscita, come ogni mattina, di casa per recarsi a scuola. Con sé aveva lo zaino e una borsa per il cambio di educazione fisica. Ma giunta dinanzi al liceo è poi svanita nel nulla.

Per 48 ore i genitori sono rimasti in apprensione dopo che una cugina aveva rivelato che la studentessa le aveva confidato di voler andare via di casa abbandonando il cellulare da qualche parte e acquistandone uno nuovo. Per fortuna però tutto si è risolto per il meglio. Federica Sciarelli si è collegata in diretta proprio con la cugina della scomparsa che ha confermato che la giovane sarebbe rientrata a casa nelle prossime ore.

Subito dopo, l’appello per un altro adolescente scomparso, anche lui 16 anni, sparito in Campania. “Renato – ha detto la mamma dinanzi alle telecamere di Chi l’ha Visto? – sei un ragazzo splendido datti un’altra possibilità. Chiamami”.

Fonte: Chi l’ha visto?