San Vittore, frontale in diretta social. È al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassino il contenuto dei cellulari dei tre ragazzi morti nell’incidente stradale di ieri sera a San Vittore (Frosinone), in cui sono decedute in tutto quattro persone.

Nell’ambito della ricostruzione di quanto accaduto in quegli istanti, i militari stanno anche cercando di capire la veridicità di un video di circa 15 secondi che in queste ore gira sui social.

San Vittore, frontale in diretta social: 3 giovani e un operaio morti

E in cui si vedrebbe uno dei giovani, seduti sul sedile posteriore dell’auto, intento a filmare una diretta su un noto social con il cellulare.

Solo l’esame del telefonino stabilirà l’esatto orario di quel video. L’impatto è avvenuto poco prima delle 21 nel primo giorno delle restrizioni del week end pasquale.

A poca distanza dal Comune di Mignano Montelungo (Caserta), dove vivevano i tre amici. Tutti tra i 19 e i 20 anni, stavano tornando verso casa.

Dai primi accertamenti il video comunque non sarebbe stato girato da chi era alla guida dell’auto. Dalle riprese si intuisce che l’inquadratura è dal sedile posteriore.

La diretta da un profilo social di uno dei tre ragazzi sulla Mito, deceduti come il conducente della Fiat, era seguita da loro amici che sono subito accorsi ieri sera sul luogo dello schianto.

Perché? Malore, disattenzione, velocità…

I rilievi e gli accertamenti puntano a stabilire come è avvenuto il tragico frontale. Una delle due auto ha invaso la corsia opposta al suo senso di marcia: va stabilito se ciò è stato causato da un malore, disattenzione o una velocità sostenuta.

“Una tragedia immane, che si fa fatica a spiegare. Oggi Mignano Montelungo è un paese distrutto, che vive uno dei suoi giorni peggiori. Ovviamente proclamerò il lutto cittadino per il giorno delle esequie”.

Si fa interprete del dolore di tutta la comunità Antonio Verdone, sindaco di Mignano Montelungo, piccolo comune dell’alto-Casertano colpito dalla morte di quattro concittadini, tre giovanissimi – i 19enni Carlo Romanelli e Matteo Simone e il 20enne Luigi Franzese – e il 52enne Claudio Amato, operaio.

Vittime del grave incidente stradale avvenuto la sera del 4 aprile sulla statale Casilina nel Frusinate, a pochi chilometri da Mignano.