ROMA – Sono in corso da alcuni giorni le ricerche di Sandra Dal Bò, 66 anni, di cui non si hanno più notizie da giovedì scorso. La donna si è allontanata durante la notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 settembre dalla sua casa nella frazione di Rubignacco di Cividale del Friuli, in provincia di Udine, senza lasciare più alcuna traccia.

Il marito e il figlio, che ne hanno denunciato la scomparsa, invitano chiunque ritenga di poter fornire informazioni utili a contattare il 112. Il loro appello è stato veicolato attraverso una nota dal Comune di Cividale del Friuli.

Intanto le ricerche proseguono, con il campo base che è stato allestito nei pressi dell’abitazione della 66enne, davanti alla piscina di Cividale. Da terra anche con l’utilizzo di unità cinofile, e dal cielo, con l’ausilio di un elicottero, decine di persone stanno partecipando alle operazioni di ricerca, che purtroppo, fino a oggi, hanno dato esito negativo.