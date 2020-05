Sandra Milo interrompe lo sciopero della fame dopo la chiamata di Conte: “Mi ha ricordato Nenni”

ROMA – Sandra Milo ha interrotto uno sciopero della fame a sostegno degli autonomi e dei lavoratori dello spettacolo messi in crisi dalla pandemia dopo una telefonata ricevuta dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“Mi ha parlato con grande affetto e partecipazione – ha spiegato l’attrice – non come un politico ma come una persona davvero interessata a me.

La sua umanità mi ha ricordato quella di Pietro Nenni, che mi fece recapitare un mazzo di fiori e un biglietto scritto di suo pugno”.

Sandra Milo, 87 anni, martedì scorso aveva annunciato uno sciopero della fame a oltranza per richiamare l’attenzione su autonomi, partite Iva, artisti e operatori del mondo dello spettacolo in crisi per il coronavirus.

Ieri pomeriggio la telefonata a sorpresa del premier Conte.

Telefonata che l’ha convinta a desistere dalla protesta:

“Quando si è presentato dicendo ‘Sono Giuseppe Conte” con i miei tre ‘chi?’ l’ho costretto a ripeterlo più volte e quando, sicura che si trattasse di uno dei tanti scherzi radiofonici, gli ho detto ‘faccio fatica a crederle’, lui mi ha dato il numero del centralino di Palazzo Chigi dove chiamarlo”.

“La conversazione è andata avanti parecchio, e non ha riguardato soltanto i problemi degli autonomi”.

“All’altro capo del filo c’era una persona che parlava del dramma di questi mesi, del dolore di chi non ha potuto neanche salutare i parenti morti in ospedale, della solidarietà degli italiani.

Il suo è stato un bel gesto, sicuramente sincero”. (Fonte: Agi).