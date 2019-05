VICENZA – Schianto frontale tra auto e tir lungo la strada provinciale Marosticana, nel comune di Sandrigo, in provincia di Vicenza. Nell’incidente ha perso la vita una donna di 68 anni, residente nel comune di Valbrenta. La tragedia si è consumata questa mattina, 28 maggio, nei pressi del ponte sul fiume Astico.

Stando ai rilievi effettuati dai vigili, la donna che era alla guida di una Fiat Qubo avrebbe superato la rotatoria tra via Repubblica e via Chizzalunga, per poi scontrarsi frontalmente con un tir che scendeva dal ponte. L’impatto è stato violentissimo: la donna è probabilmente morta sul colpo. I sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Necessario anche l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima, rimasta incastrata tra le lamiere. Per consentire le operazioni di soccorso e recupero della salma è stato disposto un senso unico alternato con conseguenti disagi alla viabilità. Per diverse ore il traffico è stato molto rallentato e code fino a 2 km in entrambe le direzioni. (Fonte: Il Gazzettino)