Sangue di non vaccinati per nostro figlio. Razzismo No Vax arriva in sala operatoria FOTO ANSA

Sangue di non vaccinati, solo sangue di non vaccinati vogliono per il loro bambino che deve essere operato al cuore. A pretenderlo, ad esigerlo sono i genitori convinti No Vax. L’ospedale, il Sant’Orsola, non ha subito l’indicazione-ultimatum della coppia modenese e si è rivolto alla Magistratura. Un Tribunale dirà, forse oggi stesso, cosa è giusto e utile fare nell’interesse del minore.

Fiorello e il braccio al grafene

Nel sangue dei vaccinati…secondo fede No Vax nel sangue dei vaccinati c’è il vaccino, cioè sostanze nocive messe lì apposta per danneggiare, compromettere la salute dell’umanità e comunque farla schiava. Questo aspetto del No Vax pensiero è stato illustrato con efficacia da Fiorello a Sanremo: il grafene che muove il braccio vaccinato…

Di chi è un figlio?

I due genitori credono con tutta probabilità che il sangue dei vaccinati abbia qualcosa che lo rende simile al morso del vampiro, una volta messo in circolo nel proprio sangue corrompe e muta la natura umana. Devono aver letto di Dna mutante, di certo hanno deciso in autonomia scientifica che Rna e Dna sono la stessa cosa, cambia solo una lettera dell’alfabeto. Ma il solo sangue di non vaccinati per nostro figlio pone altra questione, una questione etica. Il figlio, la figlia, i figli sono una sorta di proprietà di cui i genitori dispongono in toto secondo propri principi e volontà? La fede No vax porta due genitori alla richiesta proterva e prepotente nei confronti della società: per nostro figlio solo sangue che scegliamo noi.

La fede No Vax porta due genitori a credere al vaccino-veleno, al grafene, alla mutazione genetica…a quel che vogliono credere. E se una fede portasse e comandasse il rifiuto delle cure perché le cure sono una parte del complotto/imbroglio planetario che obbliga al vaccino? La questione etica è: la libertà di fede dei genitori va rispettata dalla società anche quando questa arriva all’atto liturgico del sacrificio della prole? In altri termini, i figli sono “cose” di cui i genitori dispongono o cittadini che la società tutela?

Infine il razzismo, inconsapevole ma virulento

Questa del sangue da non mischiare è argomentazione sotto ogni fattispecie assolutamente razzista. I No Vax con somma impudenza amano paragonare se stessi agli ebrei sottoposti ad Olocausto dai nazisti e fascisti e anti semiti. Accennando il paragone, il pensare No Vax mostra la sua diffidenza ed estraneità non solo verso la scienza ma anche verso la storia. Letteralmente non sanno quel che dicono. Ma non vanno evangelicamente perdonati: questa del sangue dei vaccinati che è appunto “impuro” da vaccino è razzismo puro. Che sia inconsapevole non ne sminuisce la virulenza.