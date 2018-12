ROMA – Sono stati oltre 300 i paracadutisti che hanno aderito alla campagna di donazione organizzata dalla Brigata Paracadutisti Folgore, in un contesto dove a livello regionale c’è una carenza di sangue segnalata dalla Asl.

L’iniziativa è stata organizzata in coordinamento con le Asl di Veneto, Toscana e Lazio ed ha visto interessate le città di Legnago, Pisa, Livorno, Siena, Pistoia, Grosseto e Bracciano sede dei reparti della Folgore, sono stati raccolti circa 90 litri fra sangue e plasma.

“In linea con i principi di altruismo e generosità che contraddistinguono da sempre i paracadutisti – spiega una nota della Folgore – la donazione di sangue, oltre a rappresentare un dovere civico è un gesto concreto di solidarietà, semplice per chi dona, ma fondamentale per quanti stanno soffrendo e per i quali ricevere una donazione può rappresentare, a volte, l’unica possibilità di sopravvivenza. La disponibilità di adeguate scorte di sangue è un patrimonio collettivo cui, donne, uomini, giovani, vecchi, bambini, compresi noi stessi e le persone che ci sono più care può attingere in caso di necessità”.