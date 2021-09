Il fratellastro dell’ex calciatore Antonio Cassano sarebbe stato arrestato con l’accuso di furto in un appartamento di Sannicandro di Bari. Si tratterebbe di un furto da ben trentamila euro.

Arrestato il fratellastro di Antonio Cassano dopo furto da trentamila euro in un appartamento

Il fratellastro di Cassano sarebbe stato arrestato dai carabinieri dopo un furto da trentamila euro in un appartamento di Sannicandro di Bari.

Il 49enne, stando a quanto scritto da tg24.sky.it, sarebbe un pregiudicato. E sarebbe stato arrestato con l’accusa di furto pluriaggravato in appartamento. Plurime violazioni alla sorveglianza speciale a cui è sottoposto, possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente poiché sarebbe revocata.

Le indagini

Stando a quanto riferito da tg24.sky.it, il fratellastro di Cassano sarebbe stato arrestato al termine di indagini che sarebbero scattate lo scorso 10 giugno in seguito ad un furto di gioielli in un appartamento del centro storico di Sannicandro.

Il 49enne sarebbe stato identificato sia per la sua bassa statura che, soprattutto, per un tatuaggio.

Come conclude Sky, l’auto che sarebbe stata usata per il furto, sarebbe stata ritrovata dai carabinieri della Compagnia di Modugno in un box privato del quartiere San Paolo di Bari. All’interno del mezzo ci sarebbero stati attrezzi da scasso, un piede di porco, un piccone, una bombola con miscelatore che sarebbe stata usata per tagliare la cassaforte e un jammer per inibire eventuali gps.