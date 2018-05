ROMA – Non ce la faceva ad aspettare l’ambulanza, la sorellina sembrava non respirare più: a 11 anni, un bambino figlio di profughi alloggiato in appartamento sociale di Sanremo, se l’è presa in braccio e si è messo correre verso l’indirizzo della Croce Rossa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Mezzo chilometro tutto d’un fiato, giunto al portone ancora ansimante ha pregato i medici: “Fate qualcosa voi, la mia sorellina non riesce a respirare”.

La madre nel frattempo era rimasta in strada, in via Volta, con l’altra sorella di pochi mesi. Trasportata al presidio medio ha raggiunto il resto della famiglia: i medici erano riusciti a rianimare la piccola. Il fratello le ha salvato la vita.