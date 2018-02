SANREMO – Il Festival di Sanremo scatta stasera, ma lei, la trans escort Alessia Nobile, a Sanremo sta già lavorando. E ha portato con sé due valigie “Una per me, l’altra per i soldi”. Chi parla è la trans escort Alessia Nobile, intervista da Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio24.

“Qui, per una settimana c’è il mondo e io ne approfitto cantando in un altro microfono, scusata la battuta ma qui ci sta. La mia tariffa è di cento euro a mezz’ora, ma qui me ne danno anche 300 perché c’è molta gente facoltosa, che può spendere”. La prova? “Sono arrivata ieri e ho già fatto tre clienti, uno preso per strada e gli altri due con un annuncio. Ed era appena l’inizio, da stasera si fa sul serio…”.