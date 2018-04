ROMA – Un detenuto maghrebino, al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo (Imperia) per le verifiche periodiche, è scappato ammanettato dalle sale del nosocomio. Secondo le prime informazioni, l’uomo si è divincolato dagli agenti della Penitenziaria che lo accompagnavano e ha guadagnato l’uscita.

Il giovane detenuto stava scontando una condanna definitiva per tentato omicidio nel carcere di Valle Armea: con una scusa banale è riuscito ad allontanarsi dalla vista delle guardie, poi è riuscito a infilare la mulattiera che dalle colline porta in direzione centro.

L’inseguimento è stato immediato ma l’evaso ha fatto perdere le tracce tra via Volta e la zona del Palafiori. Nelle ricerche sono state attivate polizia penitenziaria, carabinieri e polizia. La foto del soggetto è stata trasmessa a tutti gli uomini in servizio a Sanremo, anche polizia municipale. Si teme che possa essere pericoloso. I fatti per i quali è detenuto erano avvenuti a Genova nel 2012. La caccia all’uomo continua. Probabile che come prima cosa l’evaso cercherà di sbarazzarsi delle manette. Attivate, in tempo reale, anche ricerche attraverso il sistema di video sorveglianza che controlla tutto il centro di Sanremo. (Giulio Gavino, La Stampa)