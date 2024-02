Sanremo, se chi vince viene fischiato: allora togliamo il televoto. Ah no, per votare si paga…

Che lo facciamo a fare il televoto a Sanremo se poi il vincitore scelto dal pubblico da casa viene poi fischiato perché la sue performance a qualcuno non è piaciuta. Accade puntualmente ogni anno al Festival di Sanremo dove il vincitore della serata cover e della serata finale viene scelto dal televoto, dalla giuria delle radio e dalla sala stampa. Chiaramente è impensabile che tutte e tre le tipologie di voto scelgano lo stesso cantante. E puntualmente ieri sera al momento del verdetto e della vittoria di Geolier nella sfida delle cover con un medley proposto con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, ecco i fischi. Scelto a furor di popolo casalingo, col telecomando o col cellulare, con tanto di 50 centesimi a voto. Tutta Napoli e provincia avrà votato per lui, questo è sicuro. Ma secondo il pubblico dell’Ariston doveva vincere Angelina Mango. E allora giù fischi. Se non si accetta la scelta del pubblico da casa la soluzione è semplice, non lo facciamo più votare. E poi quei 50 centesimi a voto chi li paga però? C’è solo una cosa più potente dei fischi: i soldi. E stasera c’è la finale…