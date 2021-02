Sanremo e Ventimiglia, nuove restrizioni dal 24 febbraio al 5 marzo. Scuole chiuse e divieto di asporto

Nel ponente ligure, in particolare a Ventimiglia, Sanremo e Comuni limitrofi, nuove restrizioni dal 24 febbraio al 5marzo, nei giorni in cui, tra l’altro, si svolgerà il Festival di Sanremo.

Nuove restrizioni a Ventimiglia e Sanremo

In queste due settimane il ponente della Liguria sarà soggetto a restrizioni più stringenti anche se non si tratterà di una vera e propria zona rossa. Lo ha annunciato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, durante il quotidiano briefing sull’andamento della pandemia.

La decisione, ha spiegato Toti, è stata presa “per evitare che la zona di confine possa traghettare l’ondata del virus dalla Francia all’Italia”. L’ordinanza ad hoc sarà firmata nella mattina di martedì 23 febbraio.

“Abbiamo deciso di prendere alcune misure per garantire la tenuta sotto controllo dell’incidenza del covid, che soprattutto a Ventimiglia e Comuni limitrofi desta qualche preoccupazione essendo doppia rispetto al resto della Liguria”, ha spiegato Toti.

Le misure nel Ponente ligure

“L’ordinanza prevedrà da mercoledì a venerdì la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado a Ventimiglia e Sanremo. Solo per Ventimiglia e Comuni limitrofi entreranno in vigore alcune misure come il divieto di asporto, il divieto di vendita di alcolici, il divieto di assembramenti, il divieto di spostarsi fuori Comune. Riteniamo che dieci giorni di misure restrittive possano raffreddare il picco pandemico”, ha concluso Toti ribadendo che il Governo ha garantito “i ristori nazionali per tutte le attività economiche danneggiate”. Prevista l’apertura a Ventimiglia di un nuovo centro tamponi.

I sindaci potranno applicare ulteriori restrizioni in ambito urbano. Resta il divieto di circolazione tra comuni di distretti diversi, anche se dalla prossima settimana la Liguria passasse in zona gialla.