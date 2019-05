ROMA – Gli sospendono la patente e lui, ubriaco, spara alcuni colpi di fucile dalla finestra di casa contro due passanti, rimasti fortunatamente illesi. Poi lui, un 44enne già noto alle forze dell’ordine, si è barricato in casa, decidendo di uscire dopo una trattativa telefonica con un maresciallo dei carabinieri. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio, in una frazione del comune di Sansepolcro (Arezzo).

L’uomo è stato poi arrestato per tentato omicidio e porto e detenzione illegale di armi. Secondo quanto spiegato dai carabinieri, il 44enne era in uno stato “di alterazione alcolemica” e le cause, in corso di accertamento, probabilmente potrebbero anche essere legate al fatto che gli era stata sospesa la patente. Tuttora in corso, con l’ausilio dei vigili del fuoco, le ricerche dell’arma: l’uomo avrebbe gettata nel torrente Afra. Fonte: Ansa.