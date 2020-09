Sansepolcro, 16enne precipita da lucernario a scuola: è grave, portato in eliambulanza a Firenze (foto ANSA)

Uno studente di 16 anni è rimasto ferito in circostanze ancora non chiare a Sansepolcro. E’ caduto da un lucernario di un istituto scolastico.

Uno studente di 16 anni è caduto da un lucernario sul tetto attiguo alla scuola che frequenta a Sansepolcro, in provincia di Arezzo.

Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30 in via Ginna Marcelli nello stabile utilizzato dal professionale Buitoni.

Soccorso, è stato trasportato con l’elisoccorso in codice 2 all’ospedale fiorentino di Careggi: da quanto appreso ha riportato diversi traumi e fratture.

Ancora da chiarire come mai il ragazzo si trovasse sul lucernario.

Per cause in corso d’accertamento il giovane è caduto da un’altezza di circa sei metri.

Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. (fonte ANSA)