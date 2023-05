Sant’Anastasia, con la mitraglietta sparano contro un bar: ferito un uomo, la moglie e la figlia di 10 anni

Nella tarda serata di martedì, 23 maggio, a Sant’Anastasia, nel Napoletano, due persone al momento ignote hanno sparato con una mitraglietta almeno dieci colpi contro un bar ferendo un uomo, la moglie e la figlia di 10 anni.

Sembra che la famiglia sia stata colpita accidentalmente. Almeno questa, per ora, è la prima ipotesi degli inquirenti. La famiglia era all’esterno del bar per mangiare.

Sant’Anastasia, con la mitraglietta sparano contro un bar: le prime notizie

I carabinieri della stazione locale e della compagnia di Castello di Cisterna stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in piazza. Alcuni testimoni, infatti, parlano di una lite tra giovanissimi. Il padre, 43 anni, è ferito lievemente alla mano, ed è all’ospedale Cardarelli; la madre, 35 anni, è ferita all’addome, ed è anche lei al Cardarelli; la figlia di 10 anni, è stata colpita alla testa ed è ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non sembra in pericolo di vita. A breve la piccola sarà operata.