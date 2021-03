Sant’Andrea Frius incidente: auto contro albero, morta una ragazza di 21 anni nel Sud Sardegna

Un brutto incidente a Sant’Andrea Frius. E purtroppo c’è un morto. Si tratta di una ragazza di 21 anni. La sua auto è finita contro un albero. L’incidente è avvenuto alla periferia del comune nella provincia del Sud Sardegna.

Incidente a Sant’Andrea Frius: auto contro albero

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 387. Una ragazza di 21 anni ha perso la vita e un giovane è rimasto lievemente ferito. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la 21enne era al volante di una utilitaria quando arrivata all’altezza del chilometro 35, per cause non accertate, ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada. L’auto è andata a finire contro il tronco di un albero.

A causa del violento impatto la ragazza è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sant’Andrea Frius, Donori e del Radiomobile di Dolianova peri rilievi e il 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Brotzu, non è grave.

Incidente stradale anche a Villamassargia

Il giorno prima c’era stato un altro incidente stradale in Sardegna, questa volta a Villamassargia (nel Sulcis). In quel sinistro un 33enne è finito in ospedale, ricoverato in gravissime condizioni. L’uomo, trasportato con l’elisoccorso, è arrivato in condizioni molto preoccupanti al Brotzu di Cagliari.

Il 33enne guidava una Peugeot che, per cause ancora non accertate, ha invaso la carreggiata opposta mentre arrivava un camion. L’impatto è stato inevitabile: la Peugeot è poi carambolata contro una Mercedes con a bordo due persone, rimaste a loro volta lievemente ferite.