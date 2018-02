Di Maio, governo M5S al Quirinale via mail: l'arroganza bambina

Di Maio i ministri del governo M5S li presenta un po' alla volta, come si fa per gli ospiti a Sanremo. O come si fa per calzini e canottiere al banco degli ambulanti. Di Maio grande intrattenitore e conduttore o Di Maio commesso al banco la strategia di comunicazione è la stessa: la merce te la faccio vedere un po' alla volta, così la gusti piano e non cala l'attenzione.