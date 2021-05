Santa Fregna, oggi 3 maggio, a Frosinone e in Ciociaria: perché si festeggiava e perché è “scomparsa”

Oggi, 3 maggio, è Santa Fregna. Almeno, a Frosinone e in Ciociaria si festeggia Santa Fregna. Anzi, si festeggiava, visto che la ricorrenza è sparita dalle pagine istituzionali della zona.

Santa Fregna a Frosinone e in Ciociaria il 3 maggio

Come spesso accade per queste ricorrenze, l’origine di Santa Fregna va ricercata tra il sacro e il profano. Anzi, nel sacro che viene interpretato in maniera goliardica. D’altronde, è un tipo di ricorrenza di origine popolare. E, come tale, non sta a badare troppo il sottile.

Lo avevamo spiegato qualche anno fa: “Ricorre il 3 maggio il giorno dedicato a S. Elena Flavia Giulia. Madre dell’imperatore Costantino ritrovò, secondo la tradizione cristiana, all’inizio del IV sec d.c., i resti della Croce Santa. Da un punto di vista profano la croce dell’uomo può essere identificata con il sesso femminile, il desiderio del quale spesso rimane insoddisfatto. Nella tradizione orale popolare perciò questo giorno è associato ad un evento lontano e improbabile da cui il modo di dire che un qualcosa accadrà “‘Nsanta fregna…” a significare chissà quando, forse mai”.

Santa Fregna non si festeggia più

Dal sito del Comune di Frosinone è scomparso da qualche anno ogni riferimento alla festività di Santa Fregna. Ricordiamo che nel Lazio fregna è il termine dialettale con cui si indica l’organo genitale femminile. Il motivo probabilmente è da cercare in motivi di immagine. Forse non era molto elegante dare dignità istituzionale a una ricorrenza simile. D’altronde, non esistevano celebrazioni ufficiali, ma solo memorie popolari.