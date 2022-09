Santa Giustina, moto contro camion sulla via Emilia: morto 18enne

Un ragazzo di 18 anni, Fabio Marceddu, residente a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) è morto venerdì sera all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essersi scontrato con la sua moto contro un camion.

La prima ricostruzione

L’incidente, secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, è avvenuto venerdì pomeriggio sulla via Emilia, nel paese di Santa Giustina, quando, probabilmente dopo un sorpasso di auto ferme, la moto del giovane si è violentemente scontrata contro un camion che arrivava in direzione opposta e non ha fatto in tempo a fermarsi. Il giovane è stato soccorso è trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena: i suoi traumi erano però troppo gravi ed è morto.