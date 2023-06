A Santa Maria al Bagno, marina di Nardò in Salento, la pioggia caduta si è trasformata in una suggestiva cascata d’acqua sulla scalinata che dalla strada porta giù all’arenile. E’ solo una delle conseguenze portate dall’ondata di maltempo che in queste ore sta travolgendo (di nuovo) la Puglia.

Santa Maria al Bagno, la suggestiva cascata d’acqua sulla scalinata

Come già accaduto 3 giorni fa (questo video da cui è presa la foto lo testimonia), un’enorme massa d’acqua è scesa lungo la scalinata per poi riversarsi in mare.

Attimi di paura a Lecce

A Lecce invece attimi di paura nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 15 giugno, in via Casotti nel quartiere San Lazzaro per l‘improvviso cedimento di un grosso albero.

L’albero è caduto lungo la pista ciclabile adiacente la strada. Alcuni cicloamatori e automobilisti stavano passando in quegli attimi e solo per poco si è evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare alcuni rami pericolanti di un secondo arbusto.

