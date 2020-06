Dramma a Santa Maria Codifiume, in provincia di Ferrara. Un bimbo, di appena sei anni, è precipitato da una finestra del terzo piano dell’appartamento in cui vive. E’ successo lunedì sera intorno alle 21.30.

Il piccolo, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, è ricoverato in prognosi riservata ma la sua vita non sarebbe in pericolo.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto testimonianze e svolto i dovuti accertamenti.

Sembra che il bambino, di origine pachistana, sia andato in bagno e si sia arrampicato sul davanzale, perdendo l’equilibrio e precipitando.

In casa c’erano la mamma con altri quattro figli minorenni, mentre il padre era al lavoro. (Fonte: Ansa)

Ferrara, bimbo di 4 anni a spasso in pigiama per Viale Po

Sempre a Ferrara, un bambino di soli quattro anni è stato visto aggirarsi da solo, in pigiama, per le vie della città.

A notarlo è stata una donna che ha avvertito immediatamente il 112 per dare l’allarme.

I militari, giunti sul posto, hanno trovato il bimbo, italiano ma di origine centroafricana, che nel frattempo era stato avvicinato da un uomo che lo stava tranquillizzando.

La mamma del bambino, chiamata d’urgenza al lavoro, lo aveva affidato ad un’amica che lo aveva preso in cura con altri figli da accudire, ma lo aveva perso di vista.

Il bimbo è stato riconsegnato alla mamma sereno e tranquillo mentre sono al vaglio degli investigatori gli elementi per verificare eventuali responsabilità.