VENEZIA – Ha approfittato dell’assenza del marito ricoverato in ospedale per raggirare l’anziana moglie rimasta a casa da sola. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Così uno sconosciuto, scrive La Nuova Venezia, è riuscito martedì mattina, 8 maggio, a farsi aprire la porta da una pensionata di 70 anni residente a Veternigo, frazione di Santa Maria di Sala (Venezia).

L’uomo è riuscito a ingannarla con uno stratagemma convincendola a farsi aprire la cassaforte e farsi consegnare la pensione di 1.000 euro, ritirata pochi giorni prima, e i documenti. Il truffatore si è poi dileguato a bordo di un auto verde. L’anziana donna, ancora in stato confusionale, ha poi avvisato i parenti che hanno subito denunciato tutto alle forze dell’ordine.

Da quel che emerge dalle prime indagini, per tre venerdì consecutivi prima del fatto, due donne che viaggiavano in una Renault nera, con varie scuse si erano introdotte nelle abitazioni di anziani soli della zona presumibilmente per compiere dei sopralluoghi preparatori ai raggiri.