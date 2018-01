PISA – Un meccanico di 27 anni si è schiantato con la sua auto ed è finito in un fossato intorno alle 18 del 30 dicembre a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Fabio Russolillo, originario di San Romano, è rimasto incastrato tra le lamiere della su Bmw e nonostante l’intervento dei soccorritori che hanno cercato di liberarlo è morto per le gravissime ferite riportate.

Sabrina Chiellini sul sito Il Tirreno scrive che Russolillo è stato estratto dall’abitacolo quando ormai versava in condizioni disperate e quando è arrivato in ospedale i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: