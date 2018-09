ROMA – Esplosione nella notte in una villa a Santa Marinella, sul litorale di Roma. La deflagrazione si è verificata poco dopo le 3 di notte di giovedì 6 settembre in una villetta a schiera in via dei Gladioli e ha provocato il crollo dell’intera abitazione e di parti di quelle adiacenti.

Dalle macerie della casa è stato estratto il corpo carbonizzato di una persona, il proprietario della casa, un uomo italiano di 63 anni.

A provocare l’esplosione, che ha causato seri danni al pian terreno della villetta, si ipotizza sia stata una bombola di gas. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Civitavecchia e di Cerveteri, un automezzo adibito al trasporto degli autoprotettori e i carabinieri della stazione di Santa Marinella. La casa è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti.