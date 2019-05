ROMA – Un morto e sei feriti, di cui uno in gravi condizioni. E’ questo il bilancio del brutto incidente avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 20 maggio, su via Ardeatina, all’altezza di Santa Palomba, nel comune di Roma. A scontrarsi tre auto: una Toyota, una Mercedes e una Ford Focus. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

La vittima è una donna 68 anni. In gravissime condizioni il conducente di un’altra macchina, un uomo di 30 anni, trasportato in ospedale con l’eliambulanza. A quanto riferito dai vigili del fuoco, a bordo della terza macchina c’erano cinque persone: una donna e quattro ragazzi tra i 12 e i 17 anni, affidati alle cure mediche del 118 presente sul posto. Non sarebbero in gravi condizioni. La strada è stata chiusa al traffico fino al termine dell’intervento. (fonte AGI)