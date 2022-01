Un uomo di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, ha fatto il dito medio ai carabinieri mentre andava a firmare in caserma. Poi, per vantarsi del gesto, si è filmato e ha postato il video sui social. Risultato: è stato denunciato.

Sant’Anastasia, posta video mentre fa dito medio ai carabinieri

L’uomo, un 38enne di Sant’Anastasia, aveva l’obbligo di firma per reati precedentemente commessi. Per questo stava andando in caserma. Allora ha ben pensato di fare un dito medio sotto l’insegna “carabinieri“. Fin qua, un gesto di stizza, una bravata. E invece no: ha postato il video sui social.

Denunciato per il dito medio ai carabinieri

Nel video si vede il tragitto dell’uomo fino alla caserma. In sottofondo, musica neomelodica. Infine, il dito in primo piano e una esclamazione volgare che è meglio non riferire. Allora, se sei sottoposto all’obbligo di firma, perché posti il video sui social? Dove non è difficile che ti riconoscano (e che riconoscano la propria caserma)? Infatti i carabinieri lo hanno individuato subito e lo hanno denuciato di nuovo.