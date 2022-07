Blitz dice

Col Covid in aumento un po’ ovunque sarebbe bene non avventurarsi in spiagge affollate. Bisognerebbe prendersi la propria fetta di spiaggia, piantarci la bandiera-ombrellone e tenersi lontano più o meno da tutti. Con mascherina sempre vicino. E con la faccia in cagnesco sempre pronta da tirare fuori in caso di avvicinamenti indesiderati. Con i cambiamenti […]