Un pirata della strada in scooter ha investito e ucciso una donna a Sant’Antimo (Napoli)

Una donna di 69 anni, Anna Iannicello, è stata travolta e uccisa da un pirata della strada a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. E’ accaduto la scorsa notte, tra venerdì e sabato 22 agosto.

La donna, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, era a circa 500 metri da casa quando è stata colpita dal mezzo al bordo del quale c’erano due persone.

L’impatto è avvenuto in via Marconi, all’altezza del numero civico 72. Il marciapiede lungo quell’arteria è stretto.

Lo scooter, secondo alcune testimonianze era molto probabilmente di grossa cilindrata.

La donna è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli ma lì è morta a causa delle lesioni riportate.

Le immagini della scena

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza installate lungo la strada e dalle testimonianze dei presenti sarebbe emerso che a bordo dello scooter vi erano due persone, che sono fuggite senza prestare soccorso.

Indagini sono in corso per rintracciare i responsabili a cura dei carabinieri della tenenza di Sant’Antimo e della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania. (Fonte: Ansa)