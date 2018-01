MONTEGROTTO TERME, PADOVA – Entra in una rivendita di legnami e viene travolto e ucciso da alcune asse di legno. L’uomo, Sante Lavezzo, un settantenne del posto, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 11 gennaio all’interno della rivendita legnami Martini Snc, in via dell’artigianato a Montegrotto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montegrotto per accertare le cause della disgrazia.