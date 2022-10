Blitz dice

Lezione inglese: quando fai le cose a debito non puoi fare come ti pare, quando vuoi spendere soldi da prendere a debito l’ultima parola ce l’ha in fondo chi per quei soldi ti fa o no credito. Baldanzosamente il governo di Londra aveva deciso e annunciato: 50 miliardi di sterline di tasse in meno. Tutti […]