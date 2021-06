E’ evasa per ben sei volte, due dai domiciliari e quattro dalla comunità in cui era stata collocata. Per questo una 14enne della provincia di Reggio Emilia è finita in riformatorio. La Corte d’Appello di Bologna ha disposto per lei la custodia cautelare in un istituto minorile dopo l’ennesima fuga.

L’arresto e la condanna a 8 mesi

La ragazzina era stata arrestata per una rapina impropria, episodio per la quale era stata condannata a otto mesi. A fine aprile però si era allontanata dai domiciliari per raggiungere il fidanzato fuori regione. A riportarla a casa sono stati i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza.

Sant’Ilario d’Enza, 6 fughe in 3 mesi

Una settimana dopo è nuovamente scappata per andare a mangiare una pizza, abbandonando tra l’altro la sorellina di pochi anni, ritrovata in lacrime dai militari in mezzo alla strada. Per questo la 14enne era stata collocata in una struttura.

Ma anche da quest’ultima è scappata altre quattro volte. Martedì il collegio di giudici ha deciso l’aggravamento della misura.