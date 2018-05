AGRIGENTO – Un’auto è precipitata dal viadotto sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina e Lercara Friddi, in provincia di Agrigento, la mattina del 28 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Una donna di 32 anni e il figlio di 4 sono morti nell’impatto, mentre la figlia di 7 anni che era a bordo è stata soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale dei bambini di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida dell’auto e si stava recando a lavoro, quando per qualche motivo ha perso il controllo precipitando dal viadotto in contrada Contuberna per diversi metri. Per la donna e il bimbo non c’è stato nulla da fare, mentre la figlia più grande è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e trasferita d’urgenza in ospedale.